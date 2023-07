Concert : Remember Roses Rue du Port Giffaumont-Champaubert, 28 juillet 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Reprises rock et chansons variétés

des années 60 à aujourd’hui, à 19h dans le cadre du marché d’été.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 21:00:00. .

Rue du Port Station nautique

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Rock covers and variety songs

from the 60s to today, at 7pm as part of the summer market

Versiones de rock y canciones de variedades

desde los años 60 hasta la actualidad, a las 19.00 horas, en el marco del mercado de verano

Rock-Coverversionen und Varieté-Songs

von den 60er Jahren bis heute, um 19 Uhr im Rahmen des Sommermarkts

