Concert : LES TAILLE CRAYONS Rue du Port Giffaumont-Champaubert, 21 juillet 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Reprises de chansons françaises à 19h, dans le cadre des Marchés Nocturnes.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 21:00:00. .

Rue du Port Station nautique

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



French song revivals at 7 p.m., as part of the Marchés Nocturnes festival

Versiones de canciones francesas a las 19.00 h, en el marco del festival Marchés Nocturnes

Wiederholungen französischer Chansons um 19 Uhr, im Rahmen der Marchés Nocturnes

