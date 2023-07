Concert : Road Trip Rue du Port Giffaumont-Champaubert, 14 juillet 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Quatuor acoustique Rock Folk Pop à 19h dans le cadre du marché d’été.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 21:00:00. .

Rue du Port Station nautique

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Acoustic quartet Rock Folk Pop at 7pm as part of the summer market

Cuarteto acústico Rock Folk Pop a las 19 h en el marco del mercado de verano

Akustisches Quartett Rock Folk Pop um 19 Uhr im Rahmen des Sommermarkts

