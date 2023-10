Vide greniers rue du pont Vals-près-le-Puy, 15 octobre 2023, Vals-près-le-Puy.

Vals-près-le-Puy,Haute-Loire

Sur le marché dominical, rue du pont et place du couvige.

Installation à partir de 7h, jusqu’à 13h.

Réservation gratuite, place limitée

Réservation directement à la boulangerie, Le Fournil de Vals..

2023-10-15 07:30:00 fin : 2023-10-15 12:30:00. .

rue du pont

Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At the Sunday market, rue du pont and place du couvige.

Set-up from 7 a.m. to 1 p.m.

Free reservation, limited space

Reservations directly at the bakery, Le Fournil de Vals.

En el mercado dominical, rue du pont y place du couvige.

Montaje de 7.00 a 13.00 h.

Reserva gratuita, plazas limitadas

Reserve directamente en la panadería Le Fournil de Vals.

Auf dem Sonntagsmarkt, Rue du Pont und Place du Couvige.

Aufbau ab 7 Uhr bis 13 Uhr.

Kostenlose Reservierung, begrenzter Platz

Reservierung direkt in der Bäckerei, Le Fournil de Vals.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay