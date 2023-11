NATURAL STREET ART – CHÂTEAU VARGOZ Rue du Pont Sérignan, 21 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Venez découvrir la nouvelle exposition de l’artiste Jean-Maurice GAUDRY dans un cadre magnifique !

Sur rendez-vous..

2023-10-21 fin : 2023-11-11 . .

Rue du Pont

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and discover the new exhibition by artist Jean-Maurice GAUDRY in a magnificent setting!

By appointment only.

Venga a descubrir la nueva exposición del artista Jean-Maurice GAUDRY en un marco magnífico

Sólo con cita previa.

Entdecken Sie die neue Ausstellung des Künstlers Jean-Maurice GAUDRY in einer wunderschönen Umgebung!

Nach Vereinbarung.

