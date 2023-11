Ciné-rencontre : « Des cailloux dans la chaussure » Rue du Pont Saint-Martin-de-Valamas, 8 décembre 2023, Saint-Martin-de-Valamas.

Saint-Martin-de-Valamas,Ardèche

Aux portes du Vercors, les habitants de Saint-Nazaire-en-Royans découvrent qu’une carrière de roches massives veut s’installer sur la petite montagne surplombant leur village ; le mont Vanille.

En présence du réalisateur Mickaël Damperon..

2023-12-08 20:30:00

Rue du Pont Salle du Pont

Saint-Martin-de-Valamas 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



At the gateway to the Vercors mountains, the inhabitants of Saint-Nazaire-en-Royans discover that a massive rock quarry is planning to set up on the small mountain overlooking their village, Mont Vanille.

In the presence of director Mickaël Damperon.

A las puertas del Vercors, los habitantes de Saint-Nazaire-en-Royans descubren que una cantera de roca maciza quiere instalarse en la pequeña montaña que domina su pueblo, Mont Vanille.

En presencia del director Mickaël Damperon.

Am Rande des Vercors entdecken die Einwohner von Saint-Nazaire-en-Royans, dass sich auf dem kleinen Berg über ihrem Dorf, dem Mont Vanille, ein Steinbruch für massiven Fels ansiedeln will.

In Anwesenheit des Regisseurs Mickaël Damperon.

