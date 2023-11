Halloween Party Rue du Pont Rouge Laize-Clinchamps, 31 octobre 2023, Laize-Clinchamps.

Laize-Clinchamps,Calvados

• Défilé des petits monstres à 16h30 – Déambulation dans la commune (secteur Laize) – Départ mairie

• Boum d’Halloween à 17h30 – «La Boum horrible » – Salle communale André Prévert – Entrée libre – Boissons, bonbons et musique

• Soirée dansante (déguisée… ou pas) à partir de 19h – « Halloween Party » – Salle communale André Prévert – Entrée libre – Bar et snacking sur place – DJ set : Rafhell De l’Enfer

(les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents).

2023-10-31 16:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Rue du Pont Rouge

Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie



? Little Monsters Parade at 4:30 p.m. – Stroll through the town (Laize sector) ? Departure from town hall

? Halloween party at 5:30pm – « La Boum horrible » – Salle communale André Prévert – Free admission – Drinks, candy and music

? Dance party (disguised? or not) from 7pm – « Halloween Party » – Salle communale André Prévert – Free admission – Bar and snacks on site – DJ set: Rafhell De l?Enfer

(children remain the responsibility of their parents)

? Desfile de los monstruitos a las 16h30 – Paseo por la ciudad (sector Laize) ? Salida desde el ayuntamiento

? Fiesta de Halloween a las 17.30 h – « La Boum horrible » – Salle communale André Prévert – Entrada gratuita – Bebidas, dulces y música

? Fiesta de baile (¿disfrazados? o no) a partir de las 19.00 h – « Fiesta de Halloween » – Sala municipal André Prévert – Entrada gratuita – Bar y tentempiés in situ – DJ set: Rafhell De l’Enfer

(los niños son responsabilidad de sus padres)

? Parade der kleinen Monster um 16:30 Uhr – Umzug durch die Gemeinde (Sektor Laize) ? Start im Rathaus

? Halloween-Boom um 17:30 Uhr – « La Boum horrible » – Gemeindesaal André Prévert – Freier Eintritt – Getränke, Süßigkeiten und Musik

? Tanzabend (verkleidet? oder nicht) ab 19 Uhr – « Halloween Party » – Gemeindesaal André Prévert – Freier Eintritt – Bar und Snacks vor Ort – DJ-Set: Rafhell De l’Enfer

(Kinder bleiben unter der Verantwortung ihrer Eltern)

