Balade en canoë traditionnel : escapade cistude Rue du Pont-Neuf Le Teich, 12 avril 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Partez en canoë canadien (en bois) sur la Leyre , et profitez de notre petite « Amazone » en toute sérénité. A l’arrivée, vous pourrez prolonger cet instant nature en dégustant des huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc (avec modération)..

2023-04-12 fin : 2023-04-12 18:30:00. EUR.

Rue du Pont-Neuf

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Leave in a Canadian canoe (made of wood) on the Leyre river, and enjoy our little « Amazon » in all serenity. At the arrival, you will be able to prolong this natural moment by tasting oysters accompanied by a glass of white wine (in moderation).

Suba a bordo de una canoa canadiense (de madera) por el río Leyre y disfrute de nuestro pequeño « Amazonas » con toda serenidad. A su llegada, podrá prolongar este momento natural degustando ostras acompañadas de una copa de vino blanco (con moderación).

Fahren Sie mit einem Kanu (aus Holz) auf der Leyre und genießen Sie unseren kleinen « Amazonas » in aller Ruhe. Bei der Ankunft können Sie diesen Naturmoment mit Austern und einem Glas Weißwein (in Maßen) verlängern.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Le Teich