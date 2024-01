La Candelera Rue du Pont Louis Lescar, vendredi 2 février 2024.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02

l’association Esquireta, les écoles de Lescar, la Maison de l’Enfance et la Cité des Arts: Dans le cadre du Carnaval Biarnès, Lescar renoue avec la tradition ancestrale de la Chandeleur, période au cours de laquelle nous passons du monde de l’obscurité à celui du soleil et des vivants.

• 18h Chants et danses au vallon du Lescourre.

• 18h30 Départ du passe-rues, défilé à la chandelle et en musique à travers la cité. Fées, ours, hommes sauvages, dames blanches, meuniers… autant de personnages issus de la tradition occitane qui jalonneront le parcours.

• 19h15 Arrivée à la salle des Fêtes pour une dégustation de crêpes et une grande

bataille de confettis !

• 20h Bal gascon gratuit ouvert à tous. Food trucks et stand de crêpes proposé

par les associations de parents d’élèves

EUR.

Rue du Pont Louis Vallon du Lescourre

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Pau