Visite de l’ Atelier de Sylvie Marcillaud Rue du Pont Fermier Thiviers, 7 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Visite de l’atelier du peintre Sylvie Marcillaud: huiles, aquarelles.

En juillet et aout visite du mardi au samedi. Le samedi matin le reste de l’année..

2023-10-07 fin : 2024-12-28 . .

Rue du Pont Fermier

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit the studio of painter Sylvie Marcillaud: oils, watercolors.

In July and August, visits from Tuesday to Saturday. Saturday mornings the rest of the year.

Visite el taller de la pintora Sylvie Marcillaud: óleos, acuarelas.

En julio y agosto, visitas de martes a sábado. Sábados por la mañana el resto del año.

Besuch des Ateliers der Malerin Sylvie Marcillaud: Ölgemälde, Aquarelle.

Im Juli und August von Dienstag bis Samstag. Ansonsten Samstagvormittag.

