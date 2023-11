Atelier peinture Rue du Pont Fermier Thiviers, 18 septembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Animations atelier peinture

A partir du 18 septembre :

Lundi soir 20h-22h

Mardi, Mercredi, Jeudi les après-midi

Cours et stages de dessin et peinture.

Ouvert à la visite aussi le samedi matin ou sur RDV

A la galerie de Mme Marcillaud à Thiviers

Uniquement sur réservation au 06 70 35 91 75.

2023-09-18 fin : 2024-06-29 . .

Rue du Pont Fermier

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Painting workshop activities

From September 18 :

Monday evenings 8-10pm

Tuesday, Wednesday, Thursday afternoons

Drawing and painting courses and workshops.

Also open to visitors on Saturday mornings or by appointment

At Mme Marcillaud’s gallery in Thiviers

Reservations only: 06 70 35 91 75

Taller de pintura

A partir del 18 de septiembre :

Lunes por la tarde de 20:00 a 22:00

Martes, miércoles y jueves por la tarde

Cursos y talleres de dibujo y pintura.

También abierto a los visitantes los sábados por la mañana o con cita previa

En la galería de Mme Marcillaud en Thiviers

Con reserva previa: 06 70 35 91 75

Animationen Malatelier

Ab dem 18. September :

Montagabend 20h-22h

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nachmittags

Kurse und Praktika für Zeichnen und Malen.

Für Besucher auch am Samstagmorgen oder nach Vereinbarung geöffnet

In der Galerie von Frau Marcillaud in Thiviers

Nur nach Voranmeldung unter 06 70 35 91 75

Mise à jour le 2023-10-31 par Isle-Auvézère