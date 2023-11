Marché de Noël Rue du Pont Dun-le-Poëlier, 17 décembre 2023, Dun-le-Poëlier.

Dun-le-Poëlier,Indre

Marché de Noël à Dun-Le-Poëlier avec les artisans et producteurs locaux pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année..

Dimanche 2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Rue du Pont

Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market in Dun-Le-Poëlier with local craftsmen and producers to help you prepare for the festive season.

Mercado navideño en Dun-Le-Poëlier con artesanos y productores locales que le ayudarán a preparar las fiestas.

Weihnachtsmarkt in Dun-Le-Poëlier mit lokalen Handwerkern und Produzenten, die Ihnen bei der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest helfen.

