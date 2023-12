Exposition – Portraits de serial trieurs Rue du Pont du Coudray Laize-Clinchamps, 11 décembre 2023, Laize-Clinchamps.

Laize-Clinchamps Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-11 09:00:00

fin : 2023-12-15 17:00:00

venez découvrir l’exposition étonnante et décalée du Syvedac, sur le sujet du tri de nos déchets alimentaires.

Entrée libre du 11 au 15 & 20 décembre de 9h à 17h

B.I.T. Orne Odon Tourisme – 18 route de la Vallée de l’Orne, 14320 Laize-Clinchamps

ℹ Retrouvez plus d’informations sur le tri des déchets alimentaires sur le site du Syvedac : https://syvedac.org/.

Rue du Pont du Coudray

Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie



