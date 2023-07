Festival de Bugeat Découverte guidée du site gallo-romain du Champ du Palais Rue du Pont des Rochers Bugeat, 27 août 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre du festival Sport et Culture L’association « les Amis du Pays de Bugeat » vous invite à la découverte guidée du site gallo-romain du Champ du Palais par l’archéologue Aurélien Sartou, durée 1h..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 12:00:00. EUR.

Rue du Pont des Rochers

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Sport et Culture festival, the association « Les Amis du Pays de Bugeat » invites you to a guided tour of the Champ du Palais Gallo-Roman site, led by archaeologist Aurélien Sartou, duration 1h.

En el marco del festival Deporte y Cultura, la asociación « Les Amis du Pays de Bugeat » le invita a una visita guiada al yacimiento galo-romano de Champ du Palais, dirigida por el arqueólogo Aurélien Sartou, de 1 hora de duración.

Im Rahmen des Festivals Sport et Culture lädt der Verein « Les Amis du Pays de Bugeat » Sie zu einer geführten Entdeckung der gallo-römischen Ausgrabungsstätte Champ du Palais durch den Archäologen Aurélien Sartou ein, Dauer 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze