Visite jeune public : Voyage dans le temps à la Porte de Rouen Rue du Pont de Rouen, 5 juillet 2023, Harfleur.

Proposé par la Ville d’Harfleur.

La Porte de Rouen est une des trois portes qui permettait d’accéder à la ville d’Harfleur au Moyen-Age. Composés d’un boulevard ainsi qu’une porte donnant sur le port militaire, les vestiges sont encore bien visibles aujourd’hui. Depuis 2006, la municipalité a souhaité restaurer le site. A l’assaut des remparts médiévaux, viens découvrir lors d’un voyage dans le temps, comment on vivait au Moyen-Age durant la guerre de Cent ans mais aussi comment aujourd’hui on prend soin de s’en rappeler.

A partir de 7 ans – Durée : 45 min

Gratuit, sur réservation obligatoire au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr.

2023-07-05 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-05 . .

Rue du Pont de Rouen

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the City of Harfleur.

The Porte de Rouen is one of the three gates that allowed access to the city of Harfleur in the Middle Ages. Composed of a boulevard as well as a gateway to the military port, the remains are still clearly visible today. Since 2006, the municipality wished to restore the site. Come and discover the medieval ramparts during a trip back in time, how people lived in the Middle Ages during the Hundred Years’ War, but also how we take care to remember them today.

From 7 years old – Duration: 45 min

Free of charge, reservation required at 02 35 13 30 09 or tourisme@harfleur.fr

Propuesto por la ciudad de Harfleur.

La Puerta de Rouen es una de las tres puertas que daban acceso a la ciudad de Harfleur en la Edad Media. Compuesta por un bulevar y una puerta de acceso al puerto militar, sus restos son aún hoy claramente visibles. Desde 2006, el municipio ha querido restaurar el emplazamiento. Venga a descubrir las murallas medievales en un viaje en el tiempo, cómo se vivía en la Edad Media durante la Guerra de los Cien Años, pero también cómo nos encargamos hoy de recordarlos.

A partir de 7 años – Duración: 45 min

Gratuito, previa reserva en el 02 35 13 30 09 o en tourisme@harfleur.fr

Angeboten von der Stadt Harfleur.

Die Porte de Rouen ist eines der drei Stadttore, die im Mittelalter den Zugang zur Stadt Harfleur ermöglichten. Die Überreste des Tors, das aus einem Boulevard und einem Tor zum Militärhafen bestand, sind heute noch gut sichtbar. Seit 2006 möchte die Stadtverwaltung die Stätte restaurieren. Erkunde die mittelalterlichen Stadtmauern und entdecke auf einer Zeitreise, wie man im Mittelalter während des Hundertjährigen Krieges lebte, aber auch, wie man sich heute daran erinnert.

Ab 7 Jahren – Dauer: 45 Min

Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09 oder tourisme@harfleur.fr

