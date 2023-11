MARCHE DE NOEL Rue du Pont de la Forge Fraize, 17 décembre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Dimanche 17 décembre, la salle polyvalente de Fraize accueillera de 10h à 18h un marché de Noël. Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

Rue du Pont de la Forge Salle Polyvalente de Fraize

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Sunday December 17, Fraize’s salle polyvalente will host a Christmas market from 10am to 6pm. Free admission.

El domingo 17 de diciembre, la Sala Polivalente de Fraize acogerá un mercado navideño de 10.00 a 18.00 horas. Entrada gratuita.

Am Sonntag, den 17. Dezember, findet in der Mehrzweckhalle von Fraize von 10 bis 18 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES