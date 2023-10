CONCERT DE NOËL Rue du Pont de la Forge Fraize, 26 novembre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Une organisation JMFrance Vallée Haute Meurthe.

Concert de noël avec le chœur des filles de Colmar.

Réservations à l’Office de tourisme à Fraize ou auprès de la JMF (Jean Paul Houvion).. Tout public

Dimanche 2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 15 EUR.

Rue du Pont de la Forge Salle Polyvalente

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Organized by JMFrance Vallée Haute Meurthe.

Christmas concert with the ch?ur des filles de Colmar.

Reservations at the Tourist Office in Fraize or with JMF (Jean Paul Houvion).

Organizado por JMFrance Vallée Haute Meurthe.

Concierto de Navidad con la ch?ur des filles de Colmar.

Reservas en la Oficina de Turismo de Fraize o en JMF (Jean Paul Houvion).

Eine Organisation von JMFrance Vallée Haute Meurthe.

Weihnachtskonzert mit dem Ch?ur des filles de Colmar.

Reservierungen im Tourismusbüro in Fraize oder bei der JMF (Jean Paul Houvion).

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES