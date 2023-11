Cet évènement est passé BOURSE CULTURELLE ET MULTICOLLECTION Rue du pont de la forge Fraize Catégories d’Évènement: Fraize

Vosges BOURSE CULTURELLE ET MULTICOLLECTION Rue du pont de la forge Fraize, 18 novembre 2023, Fraize. Fraize,Vosges Le samedi, bourse culturelle : CD, DVD, disques, BD, livres, figurines, jeux vidéo, geek, instruments de musique, … Le dimanche, bourse multicollection : timbres, monnaie, capsules, fèves, cartes postales, livres, BD, miniatures, vieux jouets, militaria, disques, CD, parfums, …. Tout public

Samedi 2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-19 16:30:00. 2 EUR.

Rue du pont de la forge Salle polyvalente

Fraize 88230 Vosges Grand Est



On Saturday, cultural market: CDs, DVDs, records, comics, books, figurines, video games, geek, musical instruments, etc. Sunday, multicollection bourse: stamps, coins, capsules, beans, postcards, books, comics, miniatures, old toys, militaria, records, CDs, perfumes, etc. El sábado, feria cultural: CD, DVD, discos, cómics, libros, figuritas, videojuegos, frikadas, instrumentos musicales, etc. Domingo: feria multicolección: sellos, monedas, cápsulas, judías, postales, libros, cómics, miniaturas, juguetes antiguos, militaria, discos, CD, perfumes, etc. Am Samstag Kulturbörse: CDs, DVDs, Schallplatten, Comics, Bücher, Figuren, Videospiele, Geek, Musikinstrumente, … Am Sonntag, Multisammlungsbörse: Briefmarken, Münzen, Kapseln, Bohnen, Postkarten, Bücher, Comics, Miniaturen, altes Spielzeug, Militaria, Schallplatten, CDs, Parfums, …

