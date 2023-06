Randonnée accompagnée Rue du pont de Caudet Urville, 19 août 2023, Urville.

Urville,Calvados

Suisse Normande Tourisme organise une randonnée accompagnée le 19 août à Urville.

Départ à 14h à l’ancienne école..

2023-08-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

Rue du pont de Caudet

Urville 14190 Calvados Normandie



Suisse Normande Tourisme is organizing a guided hike on August 19 in Urville.

Departure at 2pm from the old school.

Suisse Normande Tourisme organiza un paseo guiado por Urville el 19 de agosto.

Salida a las 14:00 de la antigua escuela.

Suisse Normande Tourisme organisiert am 19. August eine begleitete Wanderung in Urville.

Start um 14 Uhr an der alten Schule.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité