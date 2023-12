Atelier Couronne de Noël Rue du Pont Caudet Urville Catégories d’Évènement: Calvados

Début : 2023-12-13

fin : 2023-12-13 Venez créer votre couronne de Noël avec Francine et Marie Jo ! Il se réalisera de 14h00 à 17h00 ! Et l’atelier est accepté à partir de 6 ans. Voici les tarifs suivants :

– Pour adhérents => 4€

– Pour non adhérents => 5€ Si vous aimeriez avoir des informations complémentaires, veuillez contacter au 0678673393..

Rue du Pont Caudet

Urville 14190 Calvados Normandie

