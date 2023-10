Spectacle de marionnettes – le Chat Botté Rue du Poitou Veigné, 12 avril 2024, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Depuis 25 ans la compagnie Mariska Val de Loire s’exerce à sensibiliser le jeune public à la lecture et la réécriture d’œuvres originales pour proposer des spectacles de marionnettes à fils. Ainsi, le conte de Charles Perrault sera adapté afin d’humaniser le personnage central qu’est le chat botté..

Vendredi 2024-04-12 19:00:00 fin : 2024-04-12 . 5 EUR.

Rue du Poitou

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the past 25 years, the Mariska Val de Loire company has been making young audiences aware of the importance of reading and rewriting original works to create string puppet shows. Charles Perrault’s fairy tale will be adapted to humanize the central character, Puss in Boots.

Desde hace 25 años, la compañía Mariska Val de Loire sensibiliza al público joven leyendo y reescribiendo obras originales para crear espectáculos de marionetas de hilo. El cuento de Charles Perrault será adaptado para humanizar al personaje central, el Gato con Botas.

Seit 25 Jahren sensibilisiert die Kompanie Mariska Val de Loire das junge Publikum für das Lesen und Umschreiben von Originalwerken, um Stücke mit Fadenmarionetten anzubieten. So wird das Märchen von Charles Perrault bearbeitet, um die Hauptfigur, den gestiefelten Kater, zu vermenschlichen.

