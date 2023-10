Générations Cuisine Rue du Poitou Veigné, 23 mars 2024, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Venez assister à un concours de cuisine en présence de chefs étoilés prestigieux tels que Sébastien Bruzeau du restaurant l’Epine, Damien Piochon du Domaine de la Tortinière, Hervé Guttin du Château d’Artigny, Gaëtan Evrard de l’Evidence ou bien encore Fabien Cabrera du Baccara..

Samedi 2024-03-23 15:00:00 fin : 2024-03-23 . .

Rue du Poitou

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Join us for a cooking competition featuring prestigious Michelin-starred chefs such as Sébastien Bruzeau from restaurant l’Epine, Damien Piochon from Domaine de la Tortinière, Hervé Guttin from Château d’Artigny, Gaëtan Evrard from l’Evidence and Fabien Cabrera from Baccara.

Asista a un concurso de cocina con prestigiosos chefs galardonados con estrellas Michelin, como Sébastien Bruzeau, del restaurante l’Epine, Damien Piochon, del Domaine de la Tortinière, Hervé Guttin, del Château d’Artigny, Gaëtan Evrard, de l’Evidence, y Fabien Cabrera, de Le Baccara.

Erleben Sie einen Kochwettbewerb in Anwesenheit renommierter Sterneköche wie Sébastien Bruzeau vom Restaurant l’Epine, Damien Piochon von der Domaine de la Tortinière, Hervé Guttin vom Château d’Artigny, Gaëtan Evrard vom L’Evidence oder auch Fabien Cabrera vom Baccara.

Mise à jour le 2023-09-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme