Nuit Celtique Fest-Noz Rue du Poitou Veigné, 16 mars 2024, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Venez vibrer et danser le temps d’une soirée sur des danses traditionnelles bretonnes accompagnées de chants et de musiques instrumentales interprétées par des groupes spécialement venus de Bretagne tels que: Ampoailh, Modkozmik, Morice et Hervé ou encore Talec Noguet..

Samedi 2024-03-16 20:30:00 fin : 2024-03-16 . 10 EUR.

Rue du Poitou

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and dance the night away to traditional Breton dances, accompanied by songs and instrumental music performed by special groups from Brittany: Ampoailh, Modkozmik, Morice et Hervé and Talec Noguet.

Venga a bailar toda la noche al ritmo de danzas tradicionales bretonas acompañadas de canciones y música instrumental interpretadas por grupos de Bretaña como: Ampoailh, Modkozmik, Morice et Hervé y Talec Noguet.

Tanzen Sie einen Abend lang zu traditionellen bretonischen Tänzen, begleitet von Gesang und Instrumentalmusik, die von speziell aus der Bretagne angereisten Gruppen dargeboten werden, wie zum Beispiel: Ampoailh, Modkozmik, Morice et Hervé oder Talec Noguet.

Mise à jour le 2023-09-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme