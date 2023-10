Danse compagnie X-press Rue du Poitou Veigné, 27 janvier 2024, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

La compagnie X-press est un ensemble montrant la diversité du mouvement Hip-Hop et la porosité des frontières entre les arts. Entre amortis, rebonds et ballet aérien, les danseurs d’Abderzak Houmi progressent dans un univers fascinant en accomplissant de réelles prouesse..

Samedi 2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 . 20 EUR.

Rue du Poitou

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The X-press company is an ensemble demonstrating the diversity of the hip-hop movement and the porous boundaries between the arts. Between cushioning, rebounding and aerial ballet, Abderzak Houmi’s dancers progress through a fascinating universe, accomplishing real feats.

La compañía X-press es un conjunto que muestra la diversidad del movimiento hip-hop y la porosidad de las fronteras entre las artes. Entre amortiguación, rebote y ballet aéreo, los bailarines de Abderzak Houmi progresan por un universo fascinante, realizando auténticas proezas.

Die Kompanie X-press ist ein Ensemble, das die Vielfalt der Hip-Hop-Bewegung und die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen den Künsten zeigt. Zwischen Dämpfung, Rebound und Luftballett bewegen sich die Tänzer von Abderzak Houmi durch ein faszinierendes Universum und vollbringen dabei wahre Meisterleistungen.

Mise à jour le 2023-09-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme