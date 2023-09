Le secret du Père Noël Rue du Poitou Veigné, 10 décembre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Rudolph, le petit renne au nez rouge, pense depuis longtemps que son grand ami le père noël lui cache quelque chose.

Curieux, Rudolph décide de demander à Bob, célèbre enquêteur, de l’aider à découvrir ce mystère !

Avec les enfants, Bob réussira-t-il à découvrir « Le secret du Père Noël » ?.

Dimanche 2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Rue du Poitou

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Rudolph, the little red-nosed reindeer, has long believed that his good friend Santa Claus is hiding something from him.

Curious, Rudolph decides to ask Bob, the famous investigator, to help him uncover the mystery!

Together with the children, will Bob succeed in uncovering « Santa’s Secret »?

Rudolph, el pequeño reno de la nariz roja, cree desde hace tiempo que su buen amigo Papá Noel le oculta algo.

Curioso, Rudolph decide pedir ayuda a Bob, el famoso investigador, para descubrir el misterio

Junto con los niños, ¿logrará Bob descubrir « El secreto de Papá Noel »?

Rudolph, das kleine Rentier mit der roten Nase, glaubt schon lange, dass sein großer Freund, der Weihnachtsmann, etwas vor ihm verbirgt.

Neugierig geworden, beschließt Rudolph, den berühmten Ermittler Bob zu bitten, ihm bei der Aufdeckung dieses Geheimnisses zu helfen!

Wird es Bob gemeinsam mit den Kindern gelingen, « Das Geheimnis des Weihnachtsmanns » zu lüften?

