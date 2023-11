Soirée belote Rue du Plessis Yzeure, 14 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Pour tout public qui sait jouer. Organisée par L’Essentiel..

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. .

Rue du Plessis Salle Daniel-Balavoine

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For anyone who can play. Organized by L?Essentiel.

Para todos los que saben jugar. Organizado por L’Essentiel.

Für jedes Publikum, das spielen kann. Organisiert von L?Essentiel.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région