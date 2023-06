Lecture théâtrale : Le soldat et la ballerine Rue du Plessis Yzeure Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Lecture théâtrale : Le soldat et la ballerine Rue du Plessis Yzeure, 21 juin 2023, Yzeure. Yzeure,Allier Une histoire pour le jeune public par la troupe du théâtre des Ilets de Montluçon..

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Rue du Plessis Salle Balavoine

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A story for young audiences by Montluçon's Théâtre des Ilets troupe. Una historia para el público infantil de la compañía Théâtre des Ilets de Montluçon. Eine Geschichte für das junge Publikum von der Theatergruppe des Théâtre des Ilets aus Montluçon.

