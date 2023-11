Les Rocks’Eure Rue du Plateau Saint-Prest, 18 novembre 2023, Saint-Prest.

Saint-Prest,Eure-et-Loir

Nous vous proposons de découvrir les danses Rock (Rock’n roll, Charleston, Boogie-Woogie, Shim Sham, Lindy Hop) dans le magnifique moulin de Plateau à St Prest..

Dimanche 2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 01:00:00. .

Rue du Plateau

Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



We invite you to discover Rock dances (Rock’n roll, Charleston, Boogie-Woogie, Shim Sham, Lindy Hop) at the magnificent Plateau mill in St Prest.

Le invitamos a descubrir los bailes de Rock (Rock’n roll, Charleston, Boogie-Woogie, Shim Sham, Lindy Hop) en el magnífico molino Plateau de St Prest.

Wir schlagen Ihnen vor, die Rocktänze (Rock’n Roll, Charleston, Boogie-Woogie, Shim Sham, Lindy Hop) in der wunderschönen Mühle von Plateau in St Prest zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT CHARTRES