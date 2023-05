OPEN DE FRANCE DE MÖLKKY À CRAON Rue du Pin, 27 mai 2023, Craon.

Craon,Mayenne

Venez assister à l’Open de France de Mölkky à Craon !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

Rue du Pin Stade du Pin

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



Come to the French Mölkky Open in Craon!

¡Venga al Abierto de Francia de Mölkky en Craon!

Besuchen Sie die Open de France de Mölkky in Craon!

Mise à jour le 2023-05-20 par eSPRIT Pays de la Loire