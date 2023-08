Les virades de l’espoir à Bonny-sur-Loire Rue du Pilori Bonny-sur-Loire, 24 septembre 2023, Bonny-sur-Loire.

Bonny-sur-Loire,Loiret

Donnons du souffle pour ceux qui en manquent : 4 parcours pédestres, 2 VTT et 2 parcours vélo de route sont organisés à Bonny-sur-Loire le 24 septembre au profit de la mucoviscidose. Départ à partir du gymnase à partir de 7 h 15 pour le pédestre et jusqu’à 9 h 30 pour le vélo..

Dimanche 2023-09-24 07:15:00 fin : 2023-09-24 . .

Rue du Pilori

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire



Let’s give some breath for those who lack it: 4 walking routes, 2 mountain bike routes and 2 road bike routes are organized in Bonny-sur-Loire on September 24 in aid of cystic fibrosis. Departure from the gymnasium from 7.15 a.m. for the walking course and until 9.30 a.m. for the cycling course.

Demos un poco de aliento a los que carecen de él: el 24 de septiembre se organizan en Bonny-sur-Loire 4 rutas a pie, 2 rutas en bicicleta de montaña y 2 rutas en bicicleta de carretera a beneficio de la fibrosis quística. Salida del gimnasio a partir de las 7.15 h para la marcha a pie y hasta las 9.30 h para el recorrido en bicicleta.

Geben wir denen Atem, denen er fehlt: 4 Wanderstrecken, 2 Mountainbikestrecken und 2 Straßenradstrecken werden am 24. September in Bonny-sur-Loire zugunsten der Mukoviszidose organisiert. Start ab der Sporthalle ab 7.15 Uhr für den Fußweg und bis 9.30 Uhr für den Radweg.

