Cherche & Trouve géant Rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, 31 octobre 2023, Le croisic.

Cherche & Trouve géant Mardi 31 octobre, 15h00 Rue du Pilori 44490 Le croisic Participation: 0

Retrouve au plus vite les 11 os d’Oscar le squelette, il les a éparpillés dans les vitrines de la rue du Pilori… Collecte les lettres que tu trouves sur les os et retrouve le mot mystère… Une fois le mot déchiffré, viens déposer ton bulletin de participation à la médiathèque. Six gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses à 17h30 à la médiathèque.

Bulletin de participation à récupérer au magasin de jouets Paco & Co.

Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Jeu organisé par la librairie Les Cerfs-volants, le magasin Paco and Co, l’Union des Commerçants du Croisic (UCC) et la ville du Croisic.

Rue du Pilori 44490 Le croisic Rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cherche-trouve-geant-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE