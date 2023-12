Marché de Noël à la Maison de Retraite rue du Pilbois Desvres Catégories d’Évènement: Desvres

Pas-de-Calais Marché de Noël à la Maison de Retraite rue du Pilbois Desvres, 16 décembre 2023, Desvres. Desvres Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . La résidence Saint-Antoine maison de retraite recherche des exposant pour son marché de Noël le 16 décembre de 10h à 20h.

Vous pouvez les contacter au 03 21 99 65 65 .

rue du Pilbois

Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-10-18 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Desvres, Pas-de-Calais Autres Code postal 62240 Lieu rue du Pilbois Adresse rue du Pilbois Ville Desvres Departement Pas-de-Calais Lieu Ville rue du Pilbois Desvres Latitude 50.673843 Longitude 1.837729 latitude longitude 50.673843;1.837729

rue du Pilbois Desvres Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desvres/