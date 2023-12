Marché de Noël à Desvres rue du Pilbois Desvres, 16 décembre 2023, Desvres.

Desvres Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16

.

PARADE DE NOËL : Le samedi 16 décembre, au cœur du centre ville de Desvres et dans les jardins la Villa Saint-Antoine se déroulera la 3ème édition du marché de Noël et de la parade entre le Comité des Fêtes et l’équipe d’animation de la Villa Saint-Antoine.

* Le marché de Noël se déroulera de 10h00 a 20h00 sur le site de Saint-Antoine : Exposant sous chapiteau , manège, balades en calèche…

* La parade de Noël composée de l’Harmonie municipale « La Concorde », L’association Desvres danse, Divers groupes et mascottes sans oublier le char du Père-Noël prendra son départ vers 16h00 du rond point des Potiers pour parcourir la rue des Potiers, la rue du Cygne et la rue de l’Église pour une arrivée à 17h00 à la villa Saint-Antoine.

* Les différents groupes se produiront au cœur du marché de Noël dés 17h puis la compagnie BALLAROM proposera son spectacle FEU ET PYROTECHNIE DE NOËL vers 18h00.

* Pour se restaurer sous chapiteau midi et soir, vous pourrez déguster la tartiflette du Père-Noël sur place ou à emporter

(possibilité de réservation au 03 21 99 65 65). Crêpes, vin chaud et bien d’autres gourmandises seront disponibles auprès des exposants.

.

rue du Pilbois

Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-30 par Pas-de-Calais Tourisme