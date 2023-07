Amanecer Tour Rue du Petit Port Cambes, 30 septembre 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

Avec son quatrième album «Amanecer» enregistré en compagnie d’invités (Leïla Martial, Ghislain Rivera, Deep Kelins, Matthieu Saglio, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy), Cuarteto Tafi décloisonne son style musical pour proposer une fusion originale entre ses influences latinoaméricaines et des arrangements aux sonorités modernes, livrant ses titres comme autant d’hymnes à la vie.

Les percussions afro-latines s’ouvrent à une nouvelle palette de sons, le bouzouki grec, la guitare flamenca et le oud alternent entre tradition et contemporanéité. Une rencontre entre la salsa, le flamenco, le rebetiko, les milongas et les chacareras, sur fond de musiques modernes (participation d’un beatmaker) avec comme fil rouge des histoires chantées en espagnol et en français portés par la chanteuse à la double identité (franco-argentine)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Rue du Petit Port

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With their fourth album, « Amanecer », recorded in the company of guests (Leïla Martial, Ghislain Rivera, Deep Kelins, Matthieu Saglio, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy), Cuarteto Tafi breaks down the boundaries of their musical style to offer an original fusion of Latin American influences and modern-sounding arrangements, delivering their songs as hymns to life.

Afro-Latin percussion opens up to a new palette of sounds, while Greek bouzouki, flamenco guitar and oud alternate between traditional and contemporary. A meeting of salsa, flamenco, rebetiko, milongas and chacareras, against a backdrop of modern music (with the participation of a beatmaker), with a common thread of stories sung in Spanish and French by the singer with a dual identity (Franco-Argentine).

En su cuarto álbum, « Amanecer », grabado en compañía de invitados (Leïla Martial, Ghislain Rivera, Deep Kelins, Matthieu Saglio, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy), el Cuarteto Tafi lleva su estilo musical en una nueva dirección, ofreciendo una original fusión de influencias latinoamericanas y arreglos modernos, entregando sus canciones como himnos a la vida.

La percusión afrolatina se abre a una nueva paleta de sonidos, mientras que el bouzouki griego, la guitarra flamenca y el oud alternan entre lo tradicional y lo contemporáneo. Un encuentro de salsa, flamenco, rebetiko, milongas y chacareras, sobre un fondo de música moderna (con la participación de un beatmaker), con historias cantadas en español y francés por el cantante de doble identidad (franco-argentina).

Mit ihrem vierten Album « Amanecer », das sie zusammen mit Gästen (Leïla Martial, Ghislain Rivera, Deep Kelins, Matthieu Saglio, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy) aufgenommen haben, brechen Cuarteto Tafi ihren musikalischen Stil auf, um eine originelle Fusion zwischen ihren lateinamerikanischen Einflüssen und modernen Arrangements anzubieten.

Die afro-lateinamerikanische Perkussion öffnet sich für eine neue Klangpalette, die griechische Bouzouki, die Flamenco-Gitarre und die Oud wechseln zwischen Tradition und Moderne. Eine Begegnung zwischen Salsa, Flamenco, Rebetiko, Milongas und Chacareras, untermalt von moderner Musik (Beteiligung eines Beatmakers), mit Geschichten, die auf Spanisch und Französisch gesungen werden und von der Sängerin mit doppelter Identität (französisch-argentinisch) als roter Faden getragen werden.

