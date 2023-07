Les Garonnades du petit port Rue du Petit Port Cambes, 7 juillet 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la mise en place d’un rendez-vous gastronomique hebdomadaire sur la commune de Cambes pendant la période estivale. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place grâce à de nombreux foodtrucks présents et nos viticulteurs cambais se feront un plaisir de vous faire découvrir à tour de rôle leur production. La mairie met pour l’occasion à disposition des tables et chaises.

Ce moment festif se déroulera sur la place du Petit Port, tous les vendredis..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 22:30:00. EUR.

Rue du Petit Port

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The municipal team is delighted to announce the introduction of a weekly gastronomic rendez-vous in the commune of Cambes over the summer period. You’ll be able to eat on site thanks to the many foodtrucks present, and our local winegrowers will be delighted to take it in turns to introduce you to their produce. The town hall will provide tables and chairs for the occasion.

This festive event will take place on the Place du Petit Port, every Friday.

El equipo municipal se complace en anunciar la introducción de un evento gastronómico semanal en Cambes durante el verano. Habrá varios foodtrucks en el lugar, y nuestros viticultores locales estarán encantados de mostrarle sus productos por turnos. El Ayuntamiento proporcionará mesas y sillas para la ocasión.

Este evento festivo tendrá lugar en la plaza del Petit Port todos los viernes.

Das Gemeindeteam freut sich, Ihnen die Einführung eines wöchentlichen gastronomischen Treffpunkts in der Gemeinde Cambes während der Sommermonate ankündigen zu können. Sie haben die Möglichkeit, dank zahlreicher Foodtrucks vor Ort zu essen, und unsere Winzer aus Cambes freuen sich darauf, Ihnen abwechselnd ihre Produkte vorzustellen. Das Rathaus stellt für diesen Anlass Tische und Stühle zur Verfügung.

Dieser festliche Moment wird jeden Freitag auf dem Place du Petit Port stattfinden.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT de l’Entre-deux-Mers