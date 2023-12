Cet évènement est passé Exposition extérieure : Napoléon III Rue du petit Origny Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Exposition extérieure : Napoléon III Rue du petit Origny Saint-Quentin, 6 décembre 2023, Saint-Quentin. Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-06

fin : 2024-01-05 . À l’occasion des commémorations du 150ème anniversaire de la mort de Napoléon III, la Ville de Saint-Quentin vous fait découvrir à travers 20 panneaux, l’histoire du dernier Empereur de France, de son ascension politique jusqu’à la défaite de Sedan en passant par les grandes réalisations du Second Empire. Une exposition à découvrir sur les grilles du Palais de Fervaques (rue du petit Origny) jusqu’au 5 janvier. 0 .

Rue du petit Origny

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Code postal 02100 Lieu Rue du petit Origny Adresse Rue du petit Origny Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville Rue du petit Origny Saint-Quentin Latitude 49.8476821 Longitude 3.286028 latitude longitude 49.8476821;3.286028

Rue du petit Origny Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/