Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 . Trois concours (tarot, belote, tac-tik) organisée par l’association « Ensemble contre la SLA ». Les bénéfices sont intégralement reversés à la recherche médicale contre la maladie de Charcot (SLA). Tarot : accueil à 13h15, début à 14h

Belote : accueil à 13h30, début à 14h15

Tac-tik : accueil 13h45, début à 14h30 Uniquement sur inscription .

Rue du Patronage

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique

