SPECTACLE FAMILIAL « LE JARDIN » Rue du Patronage Loireauxence, 1 mars 2024, Loireauxence.

Spectacle familial d’humour et d’acrobatie. Accessible aux malentendants et aux allophones..

Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un passage en ce Jardin régénère durablement.

Une heure et quart sans paroles pour méditer sur la condition humaine. Soixante quinze minutes de poésie burlesque qui ramène au cinéma de Buster Keaton et au théâtre de Samuel Beckett. Quatre mille cinq cents secondes qui s’égouttent le plus souvent pianissimo. On a rarement vu, cependant, pareille maîtrise d’un tempo aussi délicat – et périlleux.

Didier André et Jean-Paul Lefeuvre savent donc garder le rythme au ralenti, comme un volcan en veilleuse, crachant ses artifices de temps à autre, par surprise.

Le cadre est simple : une grande serre au milieu de la scène et deux personnages, bien évidemment opposés dans leur style. L’un est de taille moyenne, dodu, pataud et plutôt autoritaire. Au début, il est couché dans un hamac et joue du banjo, l’air pas du tout rigolo. Il jongle avec tout, sauf avec ses zygomatiques. L’autre, style « Pierrot des jardins », est un peu plus grand, juste une culotte-short pour habit ; toujours actif et serviable, l’air très souvent ahuri, regardant le public de ses grands yeux exorbités. Ce gymnaste a des abdominaux en béton armé et la souplesse d’un félin. Ces deux jardiniers-clowns vont faire fleurir, sur les planches, les petits riens de l’existence et les gros tracas des relations entre les êtres.

Pour accessoires : un magnétophone et des cassettes, une brouette, des cagettes, des bouquets de fleurs ou encore des tuyaux, petits ou grands (Tati aurait pu filmer la scène).

Les deux compères se jouent des matières comme des références et des contrastes, entre l’ombre et la lumière, la gravité et la légèreté, à l’image de ce pavé qui semble plume. Il y a de l’émerveillement permanent dans ce spectacle, avec des effets rarement spectaculaires. Ils tirent un maximum d’une dramaturgie en apparence minimale. Dans ce Jardin, c’est le temps qui paraît suspendu. Il n’y a pas de saisons pour aller voir ce qui y pousse. Courez-y !

