Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18 17:30:00

Le petit cirque d’Anita débarque ! Place aux artistes : Zoé la mouche acrobate, Bertille la chenille contorsionniste, et Victor le chien qui chante. Et patatras, c’est l’accident ! Victor avale Zoé !

Bien vite, il la recrache, mais quand il ouvre la gueule pour chanter… catastrophe ! Il caquette comme une poule !!

Quel est donc ce mystère ? Pour guérir Victor, Anita et sa troupe partent à la recherche de la Fée Luise.

Un voyage d’où le petit cirque sortira grandi, et où chacun finira par trouver sa voix.

Durée : 35 min

Spectacle à partir de 18 mois

Distribution d’un petit goûter après le spectacle.

Représentations pour les scolaires du 12 au 18 février 2024.

Réservations :

Billetterie en ligne

Par courrier, en envoyant votre chèque à l’ordre (à l’ordre du Trésor Public) à la mairie de Loireauxence 182 rue du Maréchal Foch, CS 50023, Varades, 44370 LOIREAUXENCE

En mairie annexe de Varades aux horaires d’ouverture (règlements uniquement par chèques ou espèces)

Espace culturel Alexandre Gautier avant le spectacle

Rue du Patronage

