Concours de chant Rue du Pas des Pierres Cerizay, 26 novembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Concours de chant, avec 12 candidats en compétition.

Interprétation en public et devant un jury professionnel et amateur..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rue du Pas des Pierres Salle de la Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Singing competition, with 12 candidates competing.

Performance in front of a professional and amateur jury.

Concurso de canto, en el que compiten 12 candidatos.

Actuación en público ante un jurado de profesionales y aficionados.

Gesangswettbewerb, bei dem 12 Kandidaten gegeneinander antreten.

Darbietung vor Publikum und vor einer Fach- und Amateurjury.

