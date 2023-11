Spectacle comique Pascal Fleury Rue du Pas des Pierres Cerizay, 25 novembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

L’ A.D.M.R du Nord Cerizéen organise son traditionnel spectacle.

Cette année, l’humoriste, imitateur et chanteur Pascal FLEURY qui nous vient de sa Normandie natale assurera son spectacle de 2h00 avec entracte.

Il offre un regard tendre et plein de dérision sur la société d’aujourd’hui. Inclassable et inratable, un pur moment de comédie à partager en famille ou entre amis..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rue du Pas des Pierres Salle La Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The A.D.M.R du Nord Cerizéen organizes its traditional show.

This year, comedian, imitator and singer Pascal FLEURY, who hails from his native Normandy, will perform his 2:00 show with intermission.

He takes a tender, derisive look at today’s society. Unclassifiable and unmissable, this is a pure moment of comedy to share with family and friends.

La A.D.M.R du Nord Cerizéen organiza su tradicional espectáculo.

Este año, el cómico, imitador y cantante Pascal FLEURY, originario de su Normandía natal, ofrecerá su espectáculo de 2 horas con un intermedio.

Ofrece una mirada tierna y burlona sobre la sociedad actual. Inclasificable e ineludible, es un momento de pura comedia para compartir con la familia y los amigos.

Die A.D.M.R. du Nord Cerizéen organisiert ihre traditionelle Show.

Dieses Jahr wird der Humorist, Imitator und Sänger Pascal FLEURY aus seiner Heimat Normandie eine 2 Stunden lange Show mit Pause bieten.

Er bietet einen zärtlichen und spöttischen Blick auf die heutige Gesellschaft. Unschlagbar und unausweichlich, ein reiner Moment der Komödie, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Bocage Bressuirais