Théâtre avec la Compagnie Clair de Lune Rue du parc Saint-Georges-du-Bois, vendredi 2 février 2024.

Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-02 20:30:00

Venez rire avec la Cie du Clair de Lune qui vous présentera les pièces « La boune bouffe », une comédie patoisante, et « Kilt ou double », une comédie en 3 actes de Patrick Stephan.

Boissons et gâteaux sur place.

Réservation possible.

EUR.

Rue du parc Salle des Fêtes

Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin