SALON DU LIVRE RÉGIONAL DE PIGNAN Rue du Parc Pignan, 5 novembre 2023, Pignan.

Pignan,Hérault

Le salon du livre régional revient cette année pour sa 15ème édition. Ce rendez-vous annuel organisé par la Municipalité et soutenu par la région Occitanie se tiendra le dimanche 5 novembre, dans les caves du château avec au programme des rencontres avec les auteurs et une conférence..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Rue du Parc

Pignan 34570 Hérault Occitanie



The regional book fair returns this year for its 15th edition. This annual event, organized by the municipality and supported by the Occitanie region, will be held on Sunday November 5 in the château’s cellars, with meetings with authors and a conference on the program.

El salón regional del libro vuelve este año en su 15ª edición. Esta cita anual, organizada por el ayuntamiento y apoyada por la región de Occitanie, se celebrará el domingo 5 de noviembre en las bodegas del castillo, con un programa de encuentros con autores y una conferencia.

Die regionale Buchmesse kehrt in diesem Jahr zu ihrer 15. Dieses jährliche Treffen, das von der Stadtverwaltung organisiert und von der Region Okzitanien unterstützt wird, findet am Sonntag, den 5. November, in den Kellern des Schlosses statt. Auf dem Programm stehen Treffen mit Autoren und eine Konferenz.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER