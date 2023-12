Don du sang Rue du Parc Marcheprime, 8 janvier 2024, Marcheprime.

Marcheprime Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 15:30:00

fin : 2024-01-08 19:00:00

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

Sur rendez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?ville=MARCHEPRIME.

Rue du Parc Salle des fêtes

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Coeur Bassin