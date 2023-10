Don du sang Rue du Parc Marcheprime, 9 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

Sur rendez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85924/sang/09-10-2023.

2023-10-09 fin : 2023-10-09 19:00:00. .

Rue du Parc Salle des fêtes

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Your donation is an act of good citizenship, an act of solidarity and a free choice to meet daily needs on a voluntary basis. The more regular and numerous your donations, the more we can help patients in need every day.

By appointment: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85924/sang/09-10-2023

Su donación es un acto de buena ciudadanía, un acto de solidaridad y una elección libre para satisfacer las necesidades diarias de forma voluntaria. Cuantas más personas donen regularmente, más podremos ayudar cada día a los pacientes necesitados.

Con cita previa: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85924/sang/09-10-2023

Ihre Spende ist ein bürgerlicher, solidarischer und freier Akt, mit dem wir auf freiwilliger Basis auf alltägliche Bedürfnisse reagieren können. Je mehr und regelmäßiger Sie spenden, desto mehr können wir gemeinsam jeden Tag den Patienten helfen, die Hilfe benötigen.

Nach Vereinbarung: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85924/sang/09-10-2023

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur Bassin