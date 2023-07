Vendredi au parc Rue du Parc Lezay, 18 août 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Vendredi au parc

Vendredi 18 août à Lezay

Kiosque à musique à 17h

Pour la visite guidée

Gratuit

Spectacle à 20h 30 au Parc Honoré Canon

Gratuit.

2023-08-18

Rue du Parc

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday in the park

Friday, August 18 in Lezay

Bandstand at 5pm

For the guided tour

Free

Show at 8:30 pm in Parc Honoré Canon

Free

Viernes en el parque

Viernes 18 de agosto en Lezay

Quiosco de música a las 17.00 h

Para la visita guiada

Gratis

Espectáculo a las 20.30 h en el Parc Honoré Canon

Gratis

Freitag im Park

Freitag, den 18. August in Lezay

Musikpavillon um 17 Uhr

Für den geführten Rundgang

Kostenlos

Aufführung um 20.30 Uhr im Parc Honoré Canon

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Pays Mellois