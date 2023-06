Fête Des Traditions Populaires 34ème édition Rue du Parc Lezay, 28 juillet 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Fête Des Traditions Populaires 34ème édition à Lezay Au Parc Honoré Canon à partir de 15h

Possibilité de pique-nique tiré du panier en soirée (20h),

avec accès libre à la salle des fêtes.

Tarif: 8€.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Rue du Parc

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fête Des Traditions Populaires 34th edition at Lezay Parc Honoré Canon from 3pm

Picnic basket available in the evening (8pm),

with free access to the village hall.

Price: 8?

34ª Fiesta de las Tradiciones Populares de Lezay En el Parque Honoré Canon a partir de las 15.00 horas

Picnic disponible por la tarde (20 h),

con acceso libre a la sala del pueblo.

Precio: 8?

Möglichkeit eines Picknicks aus dem Korb am Abend (20 Uhr),

mit freiem Zugang zum Festsaal.

Preis: 8?

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Pays Mellois