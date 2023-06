Vendredi au parc Rue du Parc Lezay Lezay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Lezay Vendredi au parc Rue du Parc Lezay, 28 juillet 2023, Lezay. Lezay,Deux-Sèvres Vendredi Au Parc Au Parc Honoré Canon à Lezay à partir de 19h Film à la tombée de la nuit (22h 30 environ) Pique-nique et cinéma en plein air Gratuit.

Rue du Parc

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday Au Parc Au Parc Honoré Canon à Lezay from 7pm Film at dusk (approx. 10.30pm) Picnic and open-air cinema Free Viernes Au Parc Au Parc Honoré Canon en Lezay a partir de las 19.00 horas Película al atardecer (aprox. 22.30 h) Picnic y cine al aire libre Gratis Freitag Au Parc Au Parc Honoré Canon in Lezay ab 19 Uhr Film bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 22:30 Uhr) Picknick und Kino unter freiem Himmel Kostenlos

