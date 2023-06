Vendredi au parc Rue du Parc Lezay, 21 juillet 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Vendredi Au Parc à Lezay à partir de 19h

Pique-nique et soirée jeux en famille avec Lezay’ste de jeux

Un repli à la salle polyvalente est prévue en cas de mauvais temps

Gratuit.

2023-07-21

Rue du Parc

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday Au Parc in Lezay from 7pm

Family picnic and games evening with Lezay’ste de jeux

In the event of bad weather, the event will be held in the Salle Polyvalente

Free

Viernes Au Parc en Lezay a partir de las 19.00 horas

Picnic familiar y tarde de juegos con Lezay’ste de jeux

En caso de mal tiempo, se utilizará la sala polivalente

Gratis

Freitag Au Parc in Lezay ab 19 Uhr

Picknick und Spieleabend für die ganze Familie mit Lezay’ste de jeux

Bei schlechtem Wetter ist ein Rückzug in die Mehrzweckhalle vorgesehen

Kostenlos

