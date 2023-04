Sortie de résidence | Comment les fleurs sèment | Emma Daumas & Laurent Derobert Rue du Parc, 15 avril 2023, Husseren-Wesserling.

Comment les fleurs sèment propose une déambulation botanique en chansons, un bouquet d’émotions et de connaissances : une intime anthologie pour cultiver l’art de cueillir des mots, des notes et des fleurs. Emmas Daumas et Laurent Derobert nous invitent à cueillir des mots, des notes et des fleurs, dans un bouquet d’émotions et de connaissances..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:30:00. 0 EUR.

Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



Comment les fleurs sèment offers a botanical stroll in song, a bouquet of emotions and knowledge: an intimate anthology to cultivate the art of picking words, notes and flowers. Emmas Daumas and Laurent Derobert invite us to pick words, notes and flowers, in a bouquet of emotions and knowledge.

Comment les fleurs sèment propone un paseo botánico en canciones, un ramillete de emociones y conocimientos: una antología íntima para cultivar el arte de recoger palabras, notas y flores. Emmas Daumas y Laurent Derobert nos invitan a recoger palabras, notas y flores, en un ramillete de emociones y conocimientos.

Comment les fleurs sèment bietet einen botanischen Spaziergang in Liedern, einen Strauß von Emotionen und Wissen: eine intime Anthologie, um die Kunst des Pflückens von Worten, Noten und Blumen zu kultivieren. Emmas Daumas und Laurent Derobert laden uns ein, Worte, Noten und Blumen zu pflücken, in einem Strauß von Emotionen und Wissen.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin